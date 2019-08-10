Уфимку вытащили из кухонного блендера
Женщина пыталась почистить устройство и включила его
Палец уфимки застрял в блендере
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В Уфе спасатели помогли горожанке достать палец из кухонного блендера.
В столичном Управлении гражданской защиты объяснили, что звонок от перепуганной уфимки поступил поздно вечером в пятницу. Женщина объяснила, что пыталась пальцами вычистить остатки продуктов из насадки прибора, и случайно запустила его. Палец пострадавшей порезало острым лезвием, и он застрял внутри насадки.
В итоге спасателям пришлось применять специальный инструмент. Они аккуратно достали палец уфимки, а прибывшие на место медики увезли ее в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU