2019-08-10T15:48:21+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась столовая в детском лагере

Пожар потушили сотрудники МЧС
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии сгорела столовая в детском лагереВ Башкирии сгорела столовая в детском лагере
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В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».

По данным МЧС республики, пожар произошел в детском лагере «Алый Парус», что в Зианчуриснком районе Башкирии. Оказалось, что огнем охватило деревянное здание столовой.

В аварийном ведомстве рассказали, что детей в лагере не было. Последнюю смену завершили в пятницу, 9 августа. Открытое горение удалось ликвидировать уже через 37 минут после поступления сигнала на пульт диспетчера. На место выезжали 11 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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