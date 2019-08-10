В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
Пожар потушили сотрудники МЧС
В Башкирии сгорела столовая в детском лагере
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В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
По данным МЧС республики, пожар произошел в детском лагере «Алый Парус», что в Зианчуриснком районе Башкирии. Оказалось, что огнем охватило деревянное здание столовой.
В аварийном ведомстве рассказали, что детей в лагере не было. Последнюю смену завершили в пятницу, 9 августа. Открытое горение удалось ликвидировать уже через 37 минут после поступления сигнала на пульт диспетчера. На место выезжали 11 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU