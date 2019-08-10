2019-08-10T10:24:21+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии погибла на трамвайных путях

Случай произошел в Салавате
Рустем АХУНОВ
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От полученных травм женщина погибла на местеОт полученных травм женщина погибла на месте
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В Башкирии трамвай переехал женщину, которая лежала на рельсах.

Известно, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 9 августа в Салавате на улице Уфимской. 30-летняя женщина управляла трамваем и задавила незнакомку, которая по непонятным пока причинам находилась на рельсах. Несчастная скончалась на месте. По словам водителя трамвая, женщина лежала на путях. Сейчас во всех обстоятельствах жуткого и одновременно нелепого происшествия разбираются полицейские.

Напомним, что похожий случай произошел в Уфе в 2012 году. Тогда на трамвайных путях погиб мужчина, который пытался проскочить перед трамваем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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