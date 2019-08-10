В Уфе коллекторы «терроризировали» детский сад

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-10T06:50:26+03:00

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Работница детского сада в Уфе задолжала микрофинансовым организациям – коллекторы стали звонить в детское учреждение с требованием вернуть деньги. Впоследствии кредиторы сами остались должны.

В службу судебных приставов пожаловались сотрудники детского сада в Советском районе. Они рассказали, что в учреждение звонят с неизвестных номеров из-за долга работницы. Представители надзорного ведомства выяснили, что женщина оформляла займы в нескольких организациях. У неё образовалась просроченная задолженность. Кредиторы привлекли к работе с клиентом коллекторские компании.

В работе двух микрофинансовых организаций – «МигКредит» и «Экофинанс» – были выявлены нарушения федерального закона. Так, коллектор от первой фирмы в ходе разговора с третьим лицом погорячился и ввел его в заблуждение по поводу возможных последствий неуплаты долга.

Судебные приставы составили два административных протокола. В результате организациям назначили штрафы – по 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU