В Башкирии для повышения рождаемости оплодотворят две тысячи женщин

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-09T09:14:18+03:00

В 2019 году медики должно оплодотворить более двух тысяч женщин Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Процедуру экстракорпорального оплодотворения в этом году прошли 1099 будущих мам

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В Башкирии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» бесплодным женщинам помогут забеременеть.

Речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО. В 2019 году на эти цели выделено 246 млн рублей. По данным регионального Минздрава, в первом полугодии проведено 1099 процедур на общую сумму 145 млн рублей. По плану медики должно оплодотворить как минимум 2025 женщин.

В общей сложности на реализацию проекта «Демография» в Башкирию до 2024 году будет направлено 32,08 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU