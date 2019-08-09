В Уфе водитель попал в ДТП, пропуская пешеходов
Пострадала пассажирка одного из автомобилей
ГИБДД по Уфе
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Накануне днем на трассе Уфа-Оренбург произошло тройное ДТП. В пресс-службе столичной госавтосинспекции сообщили, что пенсионер за рулем «Субару Аутбек» врезался в попутный «Мицубиси Лансер». Последний от удара столкнулся с автомобилем «Опель Астра».
По предварительным данным, водитель из «Мицубиси» заметил на пешеходном переходе людей и стал притормаживать, чтобы ненароком их не сбить – но в итоге сам получил удар сзади. В результате аварии его 32-летняя пассажирка получила травмы – женщине потребовалась помощь медиков. Остальные отделались легким испугом.
ИСТОЧНИК KP.RU