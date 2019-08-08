Стало известно, кто возглавил Минэкологии Башкирии
Сегодня, 8 августа, в минэкологии Башкирии представили нового руководителя. С этого дня исполнять обязанности министра данного ведомства будет Урал Искандаров. Соответствующий указ уже подписал Радий Хабиров.
Напомним, что ранее этот пост принадлежал Мирхайдару Фатхуллину. На своей должности он проработал всего 9 месяцев. Чиновник так и не смог решить проблему незаконной добычи строительного камня в Зауралье.
Новому министру 53 года. Он окончил БашГУ, Кубанский государственный аграрный университет. Является кандидатом юридических наук. Последним местом работы является Арбитражный суд РБ, где он занимал должность судьи.
ИСТОЧНИК KP.RU