Хабиров рассказал о нехватке врачей в Башкирии

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-08T20:03:07+03:00

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Радий Хабиров снова обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения в Башкирии. Врио главы республики отметил, что самая серьезная проблема сегодня в медицине – нехватка врачей. В каждом городе, в каждой деревне жители жалуются, что они не могут попасть на прием.

Но приятная динамика все же есть – за июль баланс положительный, 196 специалистов пришли, 162 – ушли. Также работает программа «Земский доктор» - по миллиону получат 125 эндокринологов, неврологов, офтальмологов и других узких специалистов.

- Заключили договоры и надеемся на будущих врачей - выпускников БГМУ, ждем их уже осенью в медучреждениях республики. Но наших усилий мало, нужно, чтобы на местах врачам помогали, давали жилье, места в садах, работу близким... Мириться с тем, что в 21 веке люди месяцами не могут получить медицинскую помощь – не позволю ни коллегам, ни самому себе, - сказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU