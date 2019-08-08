2019-08-08T14:26:00+03:00
Общество

Радий Хабиров вручил награды работникам строительного комплекса Башкирии

В отрасли трудятся свыше 70 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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Сегодня, 8 августа, в Уфе наградили 46 работников строительного комплекса Башкирии за профессиональные достижения. Мероприятие было приурочено ко Дню строителя, который отмечается 11 августа.

Госнаграды вручил врио главы Башкирии Радий Хабиров. В своем выступлении он отметил, что на данный момент в строительной отрасли трудятся свыше 70 тысяч человек.

– Все вы – настоящие труженики, профессионалы своего дела. Вы честно заслужили сегодняшние награды. Я хочу поблагодарить вас за тёплые, уютные дома, красоту и комфорт, которые вы создаете для наших жителей, – потчевал собравшихся глава региона.

Хабиров рассказал, что в этом году «темпы строительства немного улучшились», но нужно строить больше. Он напомнил, что к 2024 году республика должна «строить 3,7 млн квадратным метров» в год. Сейчас этот показатель составляет 2 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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