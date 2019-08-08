На тушение лесных пожаров Башкирии направят 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-08T08:21:43+03:00

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Башкирия в 2019 году получит 78,6 млн рублей на покупку техники для тушения лесных пожаров. Ранее предполагалось, что республике направят 44,1 млн, однако впоследствии сумма выросли почти вдвое – это стало возможным благодаря проекту «Сохранение лесов», финансируемому из федерального бюджета.

На эти деньги республика закупит 15 единиц техники: автоцистерны, передвижную авторемонтную мастерскую, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом. В Минлесхозе рассказали, что техническая оснащенность формирований в регионе составляет 83%. К концу текущего года планируется достичь отметки в 87%. К 2024 году этот показатель должен стать 100-процентным.

С начала текущего года в Башкирии возникло 152 очага природных пожаров – на 38 больше, чем в прошлом году. Огнем было охвачено 1969,17 гектаров площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU