Власти Уфы изымут у собственников 11 домов

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-08T07:09:36+03:00

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Несколько домов в Кировском и Ленинском районах Уфы заберут у собственников для нужд муниципалитета. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской мэрии. Изъятие грозит 11-ти домам по ул. Коммунистическая, 63 (два дома) и 45Б; ул. Октябрьской Революции, 10/2, 15, 49 (три дома), 60 (два дома) и ул. Карла Маркса, 51.

Жителей этих объектов расселят. По бумагам, им предоставят новое благоустроенное жильё по договору социального найма. Решение об изъятии действует в течение трёх лет.

Как власти намерены использовать эти участки после выселения собственников, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU