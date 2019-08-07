Продажа авто в Башкирии закончилась хладнокровным убийством

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-07T16:26:51+03:00

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В Башкирии жителя Ишимбая посадили в тюрьму на 16 лет за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

История началась летом 2018 года. 2 июля подсудимый наткнулся в интернете на объявление о продаже Skoda Fabia. Мужчина решил похитить автомобиль, чтобы в дальнейшем продать его на запчасти. Он созвонился с 34-летним покупателем из Стерлитамака и в тот же день встретился с ним для осмотра автомобиль. После встречи злоумышленник взял сутки на обдумывание.

На следующий день он связался со своей жертвой и назначил встречу на вокзале Стерлитамака. Лжепокупатель предложил мужчине немного проехаться. Во время движения он достал из сумки обрез и приказал потерпевшего выехать из города. В безлюдном месте обвиняемый нанес бедняге два удара ножом в шею и голову. Похитив у жертвы личные вещи и документы, подсудимый погрузил труп в машину и отвез в заброшенный гараж в Ишимбае. Там он сбросил тело в погреб, а угнанный автомобиль спрятал у своих родственников.

Близкие пропавшего обратились в полицию на следующий день. Правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. Впоследствии тот во всем сознался, а также указал, где находится тело и уже разобранный автомобиль. Мужчина утверждал, что оборонялся, однако его доводы противоречили друг другу. Ранее он уже был судим за угон, грабеж и причинение вреда здоровью со смертельным исходом.

– Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. – приводит вердикт судьи следком Башкирии. – Также осужденному надлежит выплатить супруге и двоим детям потерпевшего по 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU