В Уфе без вести пропал 33-летний Иван Барских

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-07T11:27:10+03:00

О местонахождении Ивана ничего неизвестно с 6 августа

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В Уфе разыскивают 33-летнего Ивана Барских. Мужчина ушел из дома накануне, 6 августа, но обратно так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Они распространили ориентировки на пропавшего в соцсетях. По мнению активистов, уфимец может находиться в любом районе города.

Приметы: рост – 167 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Иван был одет в светло-бежевый пиджак, голубые джинсы, футболку с белой надписью, темно-синие ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Барских, просят позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU