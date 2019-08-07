2019-08-07T11:27:10+03:00
Общество

В Уфе без вести пропал 33-летний Иван Барских

Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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О местонахождении Ивана ничего неизвестно с 6 августаО местонахождении Ивана ничего неизвестно с 6 августа
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В Уфе разыскивают 33-летнего Ивана Барских. Мужчина ушел из дома накануне, 6 августа, но обратно так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Они распространили ориентировки на пропавшего в соцсетях. По мнению активистов, уфимец может находиться в любом районе города.

Приметы: рост – 167 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Иван был одет в светло-бежевый пиджак, голубые джинсы, футболку с белой надписью, темно-синие ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Барских, просят позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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