На борьбу с хаосом на производстве в Башкирии направят 1,35 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-07T10:28:44+03:00

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В Башкирии реализуется нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По замыслу, производительность труда в республике к 2024 году должна вырасти на 6,3%. На эти нужды будет направлено 1,35 млрд рублей из федерального бюджета. Проект осуществляется в соответствии с «майскими указами» Владимира Путина.

Одной из самых важных опорных точек при реализации нацпроекта является так называемая концепция «Пяти шагов» (или бережливое производство). Систему будут внедрять на всех предприятиях Башкирии. Как следует из названия, в компаниях задействуют пять последовательных правил: сортировка и удаление ненужного (ревизия на предприятии), определение места для каждой вещи, самоорганизация (постоянные уборки на рабочем месте и разграничение зон), стандартизация процесса (документальная работа по утверждению первых трех пунктов) и дисциплина.

Систему «Пяти шагов» протестировали на предприятии «ОЗНА-Измерительные системы», в результате чего показатели производительности выросли почти в 1,5 раза. После этого концепцию внедрили в других компаниях. Предварительные итоги показали, что бережливое производство увеличило эффективность предприятий на 34%.

ИСТОЧНИК KP.RU