В Башкирии рухнувшее от ветра дерево раздавило несколько автомобилей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-07T08:33:01+03:00

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С началом текущей недели на территории Башкирии разгулялась стихия. Региональное МЧС каждый день объявляет штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Во многих городах фиксируются случаи падения деревьев. Так, вчера в Стерлитамаке один из таких инцидентов заснял очевидец. На автостоянке по улице Гоголя, 130а ветер повалил дерево сразу на три автомобиля.

Видеозапись с происшествием попала в сообщества соцсети. Многие пользователи сочувствуют хозяевам пострадавших машин.

– Соболезную хозяевам машины, ладно хоть не дорогие, – отметил подписчик группы.

Некоторые отмечают, что возместить ущерб не получится – аварийное ведомство в злополучный день рассылало предупреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/724527" frameborder="0"></iframe> Дерево упало на три машины в Стерлитамаке.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU