В Башкирии рухнувшее от ветра дерево раздавило несколько автомобилей
С началом текущей недели на территории Башкирии разгулялась стихия. Региональное МЧС каждый день объявляет штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра. Во многих городах фиксируются случаи падения деревьев. Так, вчера в Стерлитамаке один из таких инцидентов заснял очевидец. На автостоянке по улице Гоголя, 130а ветер повалил дерево сразу на три автомобиля.
Видеозапись с происшествием попала в сообщества соцсети. Многие пользователи сочувствуют хозяевам пострадавших машин.
– Соболезную хозяевам машины, ладно хоть не дорогие, – отметил подписчик группы.
Некоторые отмечают, что возместить ущерб не получится – аварийное ведомство в злополучный день рассылало предупреждение.
Дерево упало на три машины в Стерлитамаке.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU