2019-08-06T17:27:08+03:00
Происшествия

В Уфе из ТРК «Иремель» эвакуировали всех посетителей и персонал, в том числе 30 детей

По прибытию пожарной охраны находящиеся в здании люди уже вышли на улицу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Сегодня, 6 августа, около 18:00 на пульт пожарной охраны в Уфе поступило сообщение: в ТРК «Иремель» сработала пожарная сигнализация. К месту предполагаемого ЧП незамедлительно выехали пожарные и сотрудники МЧС по Башкирии.

По прибытию выяснилось, что администрация ТРК своими силами эвакуировала всех посетителей комплекса и персонал магазинов. Всего их «Иремеля» вывели сто человек, среди которых 30 детей.

После разведки на месте стало известно, из-за чего сработала сигнализация: на третьем этаже при приготовлении подгорел попкорн. Силам и средствам МЧС по Башкирии был дан отбой, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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