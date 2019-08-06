2019-08-06T17:01:21+03:00
Общество

В парке Победы в Башкирии вспыхнул экспонат ЗИЛа

Инцидент прокомментировали в региональном МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МЧСфото: пресс-служба МЧС
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Сегодня днем в парке Победы города Кумертау загорелся экспонат военного автомобиля ЗИЛ. Горожане засняли пожар на камеру и опубликовали видео в социальной сети. Пользователи ломали голову над тем, каким же образом мог вспыхнуть макет техники. Кто-то даже в шутку предположил, что машину поджег кто-нибудь из операторов для красоты кадра.

Ясность в ситуацию внесли в пресс-службе республиканского МЧС. На место выезжали сотрудники экстренного ведомства. Они выяснили, что в кабине грузовика загорелся мусор. Как он туда попал и кто его, собственно, поджег, пока не ясно. Пожарные быстро ликвидировали горение на площади в два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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