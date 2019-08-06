В Башкирии пропал автомеханик без пальца

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-06T13:54:02+03:00

За Радика переживает едва ли не весь город

О нем ничего неизвестно уже неделю

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В Башкирии разыскивают 40-летнего жителя Салавата Радика Хазиева. Мужчина отдыхал со своими друзьями 31 июля на берегу реки Белой близ поселка Желанный. В какой-то момент он внезапно встал и ушел вверх по реке.

О пропаже Радика заявила его жена, когда он не вернулся домой. Она считает странным поведение его знакомых, которые отправились домой после непродолжительных поисков. Теперь мужчину разыскивают полицейские и поисково-спасательный отряд. Радик работает автомехаников в Салавате. Многие жители выражают обеспокоенность за мужчину

– Вы хоть оповестите когда найдётся. Человек хороший, – написала горожанка в соцсети. – Дай бог, чтоб всё было с ним хорошо.

Приметы: рост – 178, худощавое телосложение, карие глаза, на правой руке отсутствует указательный палец. Радик был одет в синие джинсы и черную футболку с желтой надписью «Alliance».

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Радика Хазиева, просят позвонить по номеру 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU