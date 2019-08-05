2019-08-05T17:09:52+03:00
Общество

«Будто на танках ездили» - Радий Хабиров об уфимских дорогах

Врио главы республики сделал громкое заявление
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров возмутился состоянием дорог в центре УфыРадий Хабиров возмутился состоянием дорог в центре Уфы
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Радий Хабиров раскритиковал состояние уфимских дорог.

Очередное громкое заявление врио главы республики сделал во время оперативного совещания правительства.

- Я точно уверен, что на дороги нужно больше давать. Куда бы не приезжал, с кем бы не разговаривал, первый вопрос, который ставится – дороги. Что говорить, даже по улице Коммунистической в Уфе колея. Будто на танках ездили, - отметил Хабиров.

Также врио главы республики заявил, что в этом году город исправил ситуацию на улице Заки Валиди, однако у него сложилось впечатление, что столице нужно «оказать содействие».

- Столица республики, центральные улицы. Стыдно, - подытожил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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