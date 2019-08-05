«Будто на танках ездили» - Радий Хабиров об уфимских дорогах
Радий Хабиров раскритиковал состояние уфимских дорог.
Очередное громкое заявление врио главы республики сделал во время оперативного совещания правительства.
- Я точно уверен, что на дороги нужно больше давать. Куда бы не приезжал, с кем бы не разговаривал, первый вопрос, который ставится – дороги. Что говорить, даже по улице Коммунистической в Уфе колея. Будто на танках ездили, - отметил Хабиров.
Также врио главы республики заявил, что в этом году город исправил ситуацию на улице Заки Валиди, однако у него сложилось впечатление, что столице нужно «оказать содействие».
- Столица республики, центральные улицы. Стыдно, - подытожил Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU