В Башкирии с 30-метровой вышки сорвался молодой монтажник
О трагедии стало известно на оперативном совещании в правительстве
Парень работал монтажником на сотовой вышкеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Белебеевском районе Башкирии 22-летний парень разбился насмерть, упав с 30-метровой высоты. Трагедия случилась на прошлой неделе. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
Гумеров рассказал, что молодой монтажник забрался на вышку сотовой связи и сорвался. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту его гибели инициирована проверка. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.
По статистике экстренного ведомства, только за минувшую неделю в результате падения с высоты погибли три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU