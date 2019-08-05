2019-08-05T13:40:47+03:00
Происшествия

В Башкирии с 30-метровой вышки сорвался молодой монтажник

О трагедии стало известно на оперативном совещании в правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парень работал монтажником на сотовой вышкеПарень работал монтажником на сотовой вышкеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Белебеевском районе Башкирии 22-летний парень разбился насмерть, упав с 30-метровой высоты. Трагедия случилась на прошлой неделе. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Гумеров рассказал, что молодой монтажник забрался на вышку сотовой связи и сорвался. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту его гибели инициирована проверка. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.

По статистике экстренного ведомства, только за минувшую неделю в результате падения с высоты погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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