Радий Хабиров прогулялся по Уфе с врио губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:53 2019-08-05T06:59:22+03:00

На встрече с Алексеем Текслером он пообещал поддержать башкир в соседнем регионе

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В минувшее воскресенье, 4 августа, в Уфе прошла встреча двух врио – главы Башкирии Радия Хабирова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Идущие на выборы временно исполняющие обязанности главы регионов обсудили перспективы сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. Соседи прогулялись по Уфе и обсудили вопросы культурного обмена.

- Челябинская область – это наши соседи, братья. Это регион, который довольно успешно развивается. Там проживает более 150 тысяч башкир, и нам очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы развивалась их национальная культура, была возможность изучать родной язык, - заявил по итогам встречи Хабиров.

Врио главы Башкирии также отметил, что для этих целей республика окажет методическую и материальную поддержку. Возможная сумма не называлась.

ИСТОЧНИК KP.RU