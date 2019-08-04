«Лада Гранта» стала самой популярной машиной в Башкирии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-04T12:11:02+03:00

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В Башкирии названы самые популярные марки автомобилей за 6 месяцев 2019 года.

Как сообщает издание «UfaTime.ru» со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо», самой популярной машиной стала «Лада Гранта». Эту модель с начала года приобрели 3578 человек. Это на 25,5% больше, чем в январе-июне прошлого года.

На втором месте оказался родственник «Гранты» - «Лада Веста». 2216 счастливчиков стали владельцами данного бестселлера.

На третьем месте расположился «Киа Рио». Ее приобрели 1764 человека. Продажи автомобиля по сравнению с прошлым годом упали на 10,2%.

На четвертом месте оказался «Хендай Крета» (1206 единиц), далее идет «Лада Ларгус» (861 единица), «Рено Дастер» (831), «Хендай Солярис» (817).

ИСТОЧНИК KP.RU