В Башкирии столкнулись «Шкода Йети» и «Нива», есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-03T08:59:36+03:00

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В минувшую пятницу, 2 августа, на трассе Самара - Уфа - Челябинск случилась авария. Около полудня на участке дороги в Иглинском районе Башкирии столкнулись два автомобиля: "Шкода Йети" и "Лада Нива". По чьей вине произошло ДТП, в Госавтоинспекции республики не уточнили.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Для оказания ему первой помощи на место прибыла карета скорой.

Всего за сутки в регионе зафиксировали девять аварий, в них пострадали девять человек, обошлось без жертв.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU