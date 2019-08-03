2019-08-03T08:59:36+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Шкода Йети» и «Нива», есть пострадавший

Авария произошла на трассе М5
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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В минувшую пятницу, 2 августа, на трассе Самара - Уфа - Челябинск случилась авария. Около полудня на участке дороги в Иглинском районе Башкирии столкнулись два автомобиля: "Шкода Йети" и "Лада Нива". По чьей вине произошло ДТП, в Госавтоинспекции республики не уточнили.

Известно, что в результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Для оказания ему первой помощи на место прибыла карета скорой.

Всего за сутки в регионе зафиксировали девять аварий, в них пострадали девять человек, обошлось без жертв.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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