В Башкирии водитель «Лады Гранта» пострадал в ДТП
Его машина угодила в кювет
Фото: ГИБДД Башкирии
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2 августа в Башкирии зарегистрировали девять аварий, все они обошлись без жертв.
Утром на дороге Уфа - Оренбург в Аургазинском районе республики случилось ДТП с участием "Лады Гранта". По информации региональной Госавтоинспекции, водитель авто - житель Уфимского района - ехал в направлении Стерлитамака, но внезапно машину вынесло с проезжей части и она съехала в кювет. Судя по серьезным повреждениям, "Лада" перевернулась.
43-летний мужчина получил травмы, его увезли в больницу.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU