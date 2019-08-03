2019-08-03T17:27:43+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Лады Гранта» пострадал в ДТП

Его машина угодила в кювет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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2 августа в Башкирии зарегистрировали девять аварий, все они обошлись без жертв.

Утром на дороге Уфа - Оренбург в Аургазинском районе республики случилось ДТП с участием "Лады Гранта". По информации региональной Госавтоинспекции, водитель авто - житель Уфимского района - ехал в направлении Стерлитамака, но внезапно машину вынесло с проезжей части и она съехала в кювет. Судя по серьезным повреждениям, "Лада" перевернулась.

43-летний мужчина получил травмы, его увезли в больницу.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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