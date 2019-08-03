2019-08-03T08:06:29+03:00
Звезды

Стартовали продажи билетов на акустические концерты Юрия Шевчука в Уфе

Легендарный рок-музыкант впервые покажет одну из своих лучших программ в ГКЗ "Башкортостан"
Мила КИЯН
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Юрий Шевчук даст два акустических концерта в ГКЗ " Башкортостан"Юрий Шевчук даст два акустических концерта в ГКЗ " Башкортостан"Фото: Мила КИЯН
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Народный артист Башкирии Юрий Шевчук два года назад привозил в Уфу масштабную трехчасовую программу "История звука", собравшую аншлаг на самой большой площадке города - 8-тысячной "Уфа-Арене". А вот не менее интересную программу под названием "Акустика", которая пользуется огромным успехом не только у российских поклонников группы "ДДТ", но и за рубежом - в Европе, США и Канаде - земляки легендарного рок-музыканта не слышали очень давно. Но в конце года такая возможность, наконец-то, появится - 5 и 7 декабря Юрий Шевчук и тройка участников "ДДТ" - Алексей Федичев (соло-гитара, бэк-вокал), Тема Мамай (ударные) и Роман Невелев (бас-гитара) представят "Акустику" на сцене ГКЗ "Башкортостан".

Билеты уже поступили в продажу. Хотя стоят они, конечно, дороже, чем на стадионные концерты - балкон от 1500 до 3000, партер от 2200 до 4500 рублей, но удовольствие того стоит.

"Акустика" - самый честный и чистый формат, где каждый звук становится решающим в общем строе звучания, каждое слово приобретает значимость, а любая интонация несет эмоциональную насыщенность. Очень важен и диалог с публикой - Шевчук всегда много общается с залом, делится своими самыми сокровенным мыслями, читает стихи.

Двухчасовая программа включает песни разных лет - от самых первых с дебютного альбома до самых последних новинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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