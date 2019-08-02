2019-08-02T18:19:36+03:00
Происшествия

В Уфе ВДВшники угодили в аварию

ДТП случилось на улице Комарова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Празднование дня ВДВ для уфимских десантников пошло не по плану. Молодые люди, разъезжавшие по городу с флагами Воздушно-десантных войск, умудрились попасть в ДТП. Кадры с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы.

Судя по видео, десантники «догнали» грузовик недалеко от парка Победы на улице Комарова. Из легковушки виднеются флаги ВДВ.

Свидетели аварии утверждают, что перед столкновением молодые люди были чрезвычайно веселы и громко пели песни.

По чьей вине произошла авария, пока не известно. О пострадавших также не сообщается.

Десантники попали в ДТП в Уфе.Видео: "Инцидент Башкортостан"Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали, когда в Башкирии закончатся дожди
Не вернулся с работы: в Башкирии ищут 43-летнего Сергея Иванова
Из реки Изяк в Башкирии извлекли полтонны мертвой рыбы
В Уфе на Курбан-байрам появятся шесть дополнительных автобусных маршрутов
«МегаФон» и «Комсомолка» протестировали скорость интернета на Торатау
Горнолыжного тренера признали виновными в смерти 14-летней спортсменки в Башкирии
В мэрии Уфы сообщили о перекрытии улицы Зорге до 30 августа
Житель Башкирии обнаружил в поле труп уфимца
Индивидуальный предприниматель из Башкирии задолжал налоговикам 700 млн рублей
В Уфе на два дня перекрыли улицу Воровского
Из магазинов «Башспирта» похитили алкоголь на 30 млн рублей: под подозрением директор
В первую в Башкирии особую экономическую зону инвестируют 24 млрд рублей
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Дело уфимца, по вине которого в ДТП погиб водитель, передано в суд
В Уфе спустя полтора месяца прекращены поиски Сергея Морозова
«Первый Трест» сообщил о снижении ипотечной ставки: теперь от 9,2% годовых
В Башкирии поиски без вести пропавшего Евгения Астафьева завершились трагедией