В Уфе ВДВшники угодили в аварию

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-02T18:19:36+03:00

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Празднование дня ВДВ для уфимских десантников пошло не по плану. Молодые люди, разъезжавшие по городу с флагами Воздушно-десантных войск, умудрились попасть в ДТП. Кадры с места происшествия выложили в соцсетях очевидцы.

Судя по видео, десантники «догнали» грузовик недалеко от парка Победы на улице Комарова. Из легковушки виднеются флаги ВДВ.

Свидетели аварии утверждают, что перед столкновением молодые люди были чрезвычайно веселы и громко пели песни.

По чьей вине произошла авария, пока не известно. О пострадавших также не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723737" frameborder="0"></iframe> Десантники попали в ДТП в Уфе.Видео: "Инцидент Башкортостан"Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU