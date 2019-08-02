2019-08-02T15:17:18+03:00
Происшествия

Житель Башкирии обнаружил в поле труп уфимца

По всему телу погибшего криминалисты нашли следы побоев
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина мог умереть от переохлажденияМужчина мог умереть от переохлажденияФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Накануне днем в Иглинском районе местный житель нашел труп мужчины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», страшная находка была сделана в поле недалеко от деревни Тауш.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на теле погибшего ссадины по всему телу: на лице, руках и ногах. Источник также сообщил, что возможной причиной смерти стало переохлаждение. Полицейским удалось выяснить личность мужчины – это 49-летний уфимец. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователям предстоит выяснить детали странного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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