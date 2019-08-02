Индивидуальный предприниматель из Башкирии задолжал налоговикам 700 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-02T14:52:00+03:00

Марату Ибатуллину придется ответить перед судом за многомиллионные долги не в первый раз

Изменить размер текста: A A

В Уфе сотрудники экономической безопасности выявили факт уклонения от уплаты налогов владельца сети магазинов «Арзан» Марата Ибатуллина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», предприниматель представлял налоговой службе декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом, по версии следствия, ему удалось избежать уплаты 709,5 млн рублей.

Самое интересное, что эта история далеко не первая в взаимоотношениях Федеральной налоговой службой и предпринимателя Ибатуллина. В прошлом году налоговики после полугодовой проверки нашли у него и того больше – 1 млрд задолженности. Ему вменяли незаконное получение налогового вычета на крупную сумму в результате фиктивной закупки товара в 2013-2015 годах.

Позже сам предприниматель в декабре 2018 сумел оспорить решение налоговиков в Арбитражном суде Башкирии. ФНС, разумеется, такой исход не устроил. Представители службы подали апелляцию и выиграли в арбитражном суде Челябинска. Все идет к тому, что дело дойдет до Верховного суда, так как суммы, которые фигурируют в деле, рекордны для российского малого бизнеса.

Напомним, бизнесмен из Башкирии утверждает, что в 2013-2015 годы заключил договор на поставку товаров на 2,5 млрд рублей с ИП Сергеем Грузинцевым, но тот, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не было, да и вообще он розничный продавец, а не оптовый. ФНС утверждает – вся покупка фикция и теневая схема, придуманная Ибатуллиным, чтобы документально превысить свои реальные расходы и, соответственно, снизить сумму выплачиваемых государству налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU