Из магазинов «Башспирта» похитили алкоголь на 30 млн рублей: под подозрением директор

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-02T13:29:10+03:00

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Сотрудники оперативного подразделения МВД в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хищения имущества торгового дома «Башспирт».

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», правоохранители обнаружили в одном из гаражей на улице Летчиков микрорайона Затон немаркированную алкогольную продукцию объемом 7620 литров. Сумма украденного составила 4,8 млн рублей. По версии следствия, к хищению имущества компании причастна бывший директор ТД «Башспирт» Ольга Винникова.

Стоит отметить, что это только часть похищенного. Всего было украдено продукции на сумму около 30 млн рублей.

Следствие в отношении бывшего менеджмента «Башспирта» началось после того, как контрольно-счетная палата Башкирии выявила крупные нарушения в деятельности предприятия. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила около 9 млрд рублей. По данным республиканской КСП, в сети магазинов были обнаружены диспропорции в размере зарплаты рядовых сотрудников и руководства. Факт крупной кражи продукции был выявлен в ходе совместной операции ревизионной службы АО «Башспирта» и сотрудников ОЭБиПК.

ИСТОЧНИК KP.RU