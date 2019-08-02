В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра достигнут 20 м/с
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В республике продолжает царствовать непогода. Так на завтра, 3 августа, сотрудники МЧС выпустили штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, в субботу ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Местами пройдут сильные дожди, ухудшится видимость. Столбик термометра ночью покажет +6,+11 градусов, а местами и вовсе +1. Днем ожидается +18, +21 градус.
Спасатели убедительно просят жителей региона соблюдать правила безопасности при усилении ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU