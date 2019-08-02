В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-02T13:15:49+03:00

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В республике продолжает царствовать непогода. Так на завтра, 3 августа, сотрудники МЧС выпустили штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, в субботу ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Местами пройдут сильные дожди, ухудшится видимость. Столбик термометра ночью покажет +6,+11 градусов, а местами и вовсе +1. Днем ожидается +18, +21 градус.

Спасатели убедительно просят жителей региона соблюдать правила безопасности при усилении ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU