Жители Уфы возмущены – ЖЭУ развешивает объявления с персональными данными жителей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-02T09:35:02+03:00

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Уфимское ЖЭУ №17 распечатывает объявления на документах с персональными данными своих клиентов. Житель города «спалил» управляющую компанию, когда перевернул вывешенное у подъезда предупреждение об отключении воды. На обратной стороне листа написано заявление от уфимца на имя директора ЖЭУ с «Согласием на обработку персональных данных». Как и полагается документу, в нем приведена информация с паспорта: прописка, серия, номер. По всей видимости, контора подобным образом решает проблему с дефицитом бумаги.

Внимательный житель тут же опубликовал снимок своей находки в одном из сообществ социальной сети. Правда, сам автор тоже не стал замазывать персональные данные, в чем его не преминули укорить подписчики. Другие пользователи отметили, что дело, на самом деле, подсудное.

– Заявление в прокуратуру и в суд, иначе никак, это произвол называется…– высказался подписчик.

Неизвестно, сколько еще вот таких объявлений развешивается по всему городу. Возможно, по злополучным листам можно собрать целую базу данных жителей Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU