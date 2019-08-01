Погода в Башкирии на завтра, 2 августа

СЕГОДНЯ 19:17 2019-08-01T19:17:42+03:00

Холода и дожди не отступят

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода завтра, 2 августа. Последний месяц лета продолжает испытывать жителей региона на прочность – холода и дожди не собираются отступать.

Так завтра днем ожидается всего +16 градусов, ночью и вовсе похолодает до +10. Целый день будет идти мелкий моросящий дождь, по северо-востоку до сильных.

Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы достигнут 7-12 м/с.

В МЧС по Башкирии также сообщили, что на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость 500-1000 м.

Такой характер погоды сохранится в регионе ближайшие 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU