2019-07-31T13:49:39+03:00
Общество

В Уфе разыскивают 51-летнюю Соню Акубекову

Женщина не вернулась домой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимка пропала наканунеУфимка пропала накануне
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В Уфе близкие и родственники разыскивают 51-летнюю Соню Акубекову. Вчера, 30 июля, женщина не вернулась домой. К поискам пропавшей подключились добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Они полагают, что уфимка может находиться в любом из районов столицы Башкирии.

Приметы: рост – 155-160 см, среднее телосложение, черные короткие волосы, темно-карие глаза. Соня была одета в синюю болоньевую куртку, синие джинсы, зеленую кофту, разноцветный платок и черные кожаные мокасины.

Всех, кому известная какая-либо информация о Соне Акубековой, просят обратиться на горячую линию «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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