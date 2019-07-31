2019-07-31T09:05:01+03:00
Общество

Куда пойти в Уфе на День ВДВ

Появилась программа мероприятий на 2 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В этом году отмечается 89-я годовщина образования ВДВВ этом году отмечается 89-я годовщина образования ВДВФото: Кирилл ПЕНКИН
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2 августа в России и странах СНГ празднуется День ВДВ. В этом году отмечается 89-я годовщина образования воздушно-десантных войск. По этому случаю в Уфе будет организован праздник: авиашоу, театрализованное представление и спортивные состязания.

В мэрии столицы Башкирии сообщили, что программа мероприятий начнется в 10:30 в сквере «Волна». Состоится митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».

В полдень начнется традиционное праздничное мероприятие в поселке 8 Марта. На аэродроме «Забельский» выступят парашютисты, представители малой авиации, вертолетчики и мастера рукопашного боя. Здесь же покажут театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой…».

На сцене для гостей выступят ветераны ВДВ – исполнители песен, уфимские творческие коллективы и мастера самодеятельности. Для того чтобы собравшиеся смогли подкрепиться, будет работать полевая кухня.

Программа мероприятий

Программа мероприятий

ИСТОЧНИК KP.RU

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