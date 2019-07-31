В Уфе сотрудники ГИБДД начали проверку школьных автобусов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-31T07:27:22+03:00

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В столице Башкирии сотрудники отделения технического надзора ГИБДД начали проверку школьных автобусов к новому учебному году.

Инспекторы оценивают техническое состояние транспортных средств, которые будут осуществлять перевозку детей.

Особое внимание направлено на исправность автобусов, наличие в салонах ремней безопасности, световых приборов, запасного выхода, сигнальной кнопки, громкоговорителя и износа протектора и шин, аптечек и огнетушителей.

- Проверка коснется и самих водителей. У них должны быть разрешающие отметки категории «Д», стаж вождения не менее 3 лет и отсутствие нарушений правил дорожного движения за последний год. Иначе водитель будет отстранён от управления транспортным средством, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU