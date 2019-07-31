В Башкирии осудят иностранца за покушение на жизнь полицейского и оборот наркотиков

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-31T06:56:22+03:00

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В Дюртюлинском районе перед судом предстанет 25-летний иностранец, проживающий в Уфе. Его будут судить за оборот наркотиков и покушение на жизнь полицейского.

В сентябре 2018 года сотрудники МВД в одном из гаражных кооперативов Дюртюлей заметили молодого человека. По его действиям и поведению было похоже на то, что в данном кооперативе он оборудует потайные места – «закладки» с наркотическими средствами.

Один из полицейских перекрыл выход из гаражного кооператива, чтобы задержать наркодилера. А второй полицейский подошел к парню, представился и предъявил ему служебное удостоверение. Обвиняемый оказал сотруднику полиции сопротивление и попытался скрыться, а когда тот догнал его, злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в грудь и живот, а также один раз попал в руку. К счастью, он выжил, а дебошира задержали.

Свою вину он признал частично, сообщили в следкоме. Также пояснил, что не хотел убивать представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU