Стало известно, как мусульмане Уфы будут праздновать Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-30T19:00:38+03:00

В этом году праздник приходится на 11 августа

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Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам в этом году приходится на 11 августа. В этой связи жители Башкирии отдохнут на один день больше – понедельник, 12 августа, объявлен выходным и не рабочим.

Тем временем в уфимской мэрии рассказали, где пройдут торжества по случаю праздника. В этом году для религиозных обрядов отведено две специальные площадки – перед ТЦ «Караван» по адресу Пригородная, 55 и на территории Северного автовокзала.

Городские власти обещают, что все мечети и религиозные организации Уфы проведут праздник по всем канонам Ислама. А за тем, чтобы жертвенные животные были здоровы проследит ветеринарная служба.

По завершении официальной части праздника на территории этно-парка «Ватан» и перед лайфстайл центром «Башкирия» пройдет «Курбан Халяль Fest». В программу фестиваля включены спортивные состязания по борьбе на поясах, праздничный концерт и угощение пловом.

ИСТОЧНИК KP.RU