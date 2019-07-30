В Башкирии 31 июля ожидаются холода

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-30T15:12:58+03:00

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В Башкирии 31 июля ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по югу прольет умеренный с грозами. Ветер будет южным, юго-западным –3-8 метров в секунду, днем возможно усиление до порывистого.

Ночью столбик термометра покажет +5,+10 градусов. При прояснениях подморозит: в воздухе и на поверхности почвы температура упадет до 0 градусов. Днем потеплеет, но максимум – до +22 градусов. На жару можно рассчитывать только на юго-востоке. Там солнце прогреет до 27.

ИСТОЧНИК KP.RU