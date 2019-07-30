2019-07-30T15:12:58+03:00
Общество

В Башкирии 31 июля ожидаются холода

Синоптики прогнозируют понижение температуры до нуля градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ночью в Башкирии заметно подморозитНочью в Башкирии заметно подморозитФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии 31 июля ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по югу прольет умеренный с грозами. Ветер будет южным, юго-западным –3-8 метров в секунду, днем возможно усиление до порывистого.

Ночью столбик термометра покажет +5,+10 градусов. При прояснениях подморозит: в воздухе и на поверхности почвы температура упадет до 0 градусов. Днем потеплеет, но максимум – до +22 градусов. На жару можно рассчитывать только на юго-востоке. Там солнце прогреет до 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судимый за убийство житель Башкирии изнасиловал 27-летнюю девушку
«Количество нарушений – беспрецедентное»: Хабиров – об итогах «разбора полетов» на коллегии КСП
«Собаку усыпить, хозяина наказать»: в Башкирии на маленькую девочку напал бойцовский пес
В Уфе закрыли кафе сети «Суши WOK»
Власти Уфы отдадут под разработку несколько центральных кварталов
Буйный машинист из Уфы избил подругу и выбросил из окна квартиры гранату
Уфимцы задолжали за коммуналку 2,4 млрд рублей
На уфимском пляже живодер пнул козленка
В Уфе загорелся целый двор: в пожаре погиб пенсионер
Динар Гильмутдинов прокомментировал погоню в Уфе, в ходе которой пьяные девушки попали в ДТП
«Мать не узнавала ребенка»: нашлись родители брошенного на улице в Башкирии мальчика
В Уфе молодые девушки устроили погоню с полицией в центре города
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
В Башкирии выросло число компаний, но сократилось количество сотрудников
В Башкирии пьяный водитель на легковушке перевернулся в кювете, погиб пассажир
Уфимских детей начнут кормить по новой схеме
«Четыре месяца до дембеля»: в Свердловской области при странных обстоятельствах погиб срочник из Башкирии
В Башкирии на улице нашли 9-месячного малыша