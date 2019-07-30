На уфимском пляже живодер пнул козленка

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-30T11:48:10+03:00

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На прошлой неделе на одном из уфимских пляжей мужчина пнул козленка. Произошедшее засняла на видео очевидица. Вернувшись домой, она опубликовала запись в соцсетях.

На кадрах видно, что двое козлят забрели на территорию пляжа и решили полакомиться оставленными на покрывале чипсами. За всем этим наблюдали трое детей – по всей видимости, именно на их добро позарились животные. Ребята опешили и не знали, как вообще вести себя в такой ситуации. Зато знал глава семейства: он заметил, что на его территорию забрались рогатые гости и решил вести себя сообразно животным. Мужчина подбежал к одному из козлят и лягнул его ногой. Бедное парнокопытное от удара повалилась на бок, а потом резко поднялось и рвануло подальше.

Видео случившегося было опубликовано в одном из сообществ социальной сети. Автор сопроводил запись текстом: «Пнул козлика, просто потому что он подошел к его семье, герой, вот такой защитник семейства, может бить только слабых и беззащитных». В комментариях к посту подписчики принялись осуждать поступок мужчины.

– Прогнать нужно было конечно, вдруг может боднуть детей, но блин, не пинать же со всей дури! – считает один из комментаторов. – Пример своим детям очень хороший подаёт горе-папаша

Некоторые пользователи призывают найти и наказать живодера по закону. Даже статью уголовного кодекса уже подготовили – «Жестокое обращение с животными».

– Потом своей головой думать будет, прежде совершать те или иные поступки! Видеофиксация есть! – заявил подписчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723036" frameborder="0"></iframe> На уфимском пляже мужчина пнул козленка.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU