В Башкирии выросло число компаний, но сократилось количество сотрудников

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-30T08:35:31+03:00

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В Башкирии заметно выросло число компаний, однако количество сотрудников при этом сократилось. Так, за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 4074 компаний – в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда открылось 959 субъектов). Эти данные привела руководитель Госкомитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова на оперативном совещании в правительстве.

Она отметила, что более половины прироста дает Уфа – около двух тысяч новых фирм. Однако парадокс: при росте количества компаний численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Башкирии сокращается.

– Есть определенное противоречие, в числе причин которого мы видим достаточно высокие налоги, социальные отчисления, в том числе за заработную плату сотрудников, что вынуждает предпринимателей не оформлять всех работников официально», – отметила Бойцова.

На начало текущего года в Башкирии насчитывалось 140,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По этому показателю республика занимает 12-е место в России, сообщает «РБК-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU