Курировать башкирское Зауралье будет хоккейный функционер

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-29T17:19:12+03:00

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Председатель совета «Салавата Юлаева» Ринат Баширов будет контролировать развитие башкирского Зауралье.

О новой должности Баширова публика узнала сегодня, 29 июля. На сайте правовой документации республики выложили соответствующий документ, подписанный Радием Хабировым еще 25 июля. Баширов получил должность руководителя программы развития Зауралья и председателем ее координационного совета. Напомним, что ранее обстановку в этой сфере контролировал нынешний заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов.

Напомним, что должность заместителя администрации главы Башкирии Баширов получил в конце октября 2019 года. Вскоре после этого он занял должность председателя совета клуба «Салават Юлаев». В прошлом Баширов успел поработать в Кремле в одной команде с нынешним врио главы Башкирии Радием Хабировым.

ИСТОЧНИК KP.RU