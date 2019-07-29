Отец с сыном из Башкирии спасли из полыхающего дома инвалида

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-29T15:04:33+03:00

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В деревне Миндишево Салаватского района отец и сын спасли из полыхающего дома инвалида. История произошла на прошлой неделе.

Первым возгорание в соседнем доме, где живет инвалид первой группы, заметил юный Ильнар. Он тут же бросился на помощь, однако самостоятельно вытащить беднягу не смог. Тогда парень позвал своего отца 55-летнего отца Булата, и вместе они вырвали соседа из лап смерти. Как рассказали коллеги из газеты "Юрюзань", в момент ЧП хозяйки дома не было, а мужчина из-за своей болезни не может передвигаться.

Не обошлось без ложки дегтя: дом спасти не удалось – он полностью сгорел. Пожарные установили, что возгорание случилось из-за короткого замыкания.

ИСТОЧНИК KP.RU