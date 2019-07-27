В Уфе накрыли кафе, в котором продавался насвай

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-27T11:01:29+03:00

В ходе проверки также выяснилось, что общепит работал незаконно

Изменить размер текста: A A

В незаконно работающем халяль-кафе, которое расположено на проспекте Октября (остановка Спортивная), выявили продажу насвая. Проверку провел депутат Курултая Дмитрий Чувилин. Сотрудников общепита поймали с поличным, после чего на место приехали стражи порядка. Чиновник сообщил, что в кафе нарушается трудовое и налоговое законодательство, а также царит антисанитария.

Как выяснилось позже, земля, на которой находился злополучный халяль, уже три года не должна была находиться в аренде. Администрация города направила арендатору требование вернуть муниципальную землю.

Помимо кафе на Спортивной, чиновники обнаружили еще две точки сбыта наркотика: отдел специй на Колхозном рынке и магазин продуктов на улице Манделеева. В общей сложности полицейские изъяли более 2,5 килограмм насвая.

ИСТОЧНИК KP.RU