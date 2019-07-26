2019-07-26T11:22:09+03:00
Происшествия

Уфимец до смерти избил своего знакомого и затолкал в багажник его сына

О преступлении сообщили в региональном Следкоме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следственный комитет продолжает разбирательствоСледственный комитет продолжает разбирательство
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В одной из уфимских больниц 20 июля от побоев скончался 58-летний мужчина. По данному факту Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе следствия было установлено, что 29 июня потерпевший и подозреваемый повздорили по телефону. Суть конфликта заключалась в том, что первый не мог забрать вещи своей подруги из комнаты второго, в которой женщина раньше проживала. Слово за слово – и конфликт перерос во взаимные оскорбления. Подозреваемый приехал к своему знакомому и сильно избил его. Досталось также 33-летнему пасынку потерпевшего, которого подозреваемый запихнул в багажник и увёз к себе в сад. Как выяснилось позже, там раньше работали потерпевший с пасынком. Неадекватный мужчина впоследствии успокоился и отпустил своего заложника.

Спустя 20 дней 58-летний пострадавший скончался в городской больнице. Подозреваемого задержали, однако своей вины он не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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