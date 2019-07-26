2019-07-26T09:35:28+03:00
Общество

На транспортную карту «Алга» в Башкирии перешли 25 тысяч человек

Каждый день по ЕТК совершается около 10 тысяч поездок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Карточкой в скором времени можно будет воспользоваться в Стерлитамаке и СалаватеКарточкой в скором времени можно будет воспользоваться в Стерлитамаке и СалаватеФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии продано порядка 25 тысяч транспортных карт «Алга». Об этом сообщил заместитель гендиректора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов на заседании Общественного совета при Госкомитете Башкирии. По словам чиновника, ежедневно карта пополняется жителями Уфы на сумму в полмиллиона рублей. Согласно статистике, каждый день по «Алге» совершается около 10 тысяч поездок.

С 1 августа картой смогут пользоваться жители Стерлитамака и Салавата. На данный момент терминалами для приема ЕТК оснащены все государственные и муниципальные перевозчики. К 1 сентября к эксплуатации будет готово мобильное приложение.

Напомним, стоимость карты составляет 50 рублей. Её можно купить в любом отделении «Почты России», «Сбербанка», а также в сетевых магазинах «Байрам» и «Ярмарка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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