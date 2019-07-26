Уфимка потеряла ребенка на седьмом месяце беременности из-за болезни кишечника

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-26T09:24:12+03:00

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Супруги Газизовы с нетерпением ожидали появления своей дочери на свет и даже выбирали имя, но теперь им на память остался лишь снимок УЗИ, на котором отчетливо видно лицо их нерожденной малышки. Как сообщает «Башкирская спутниковая телекомпания», на седьмом месяце беременности жена Руслана попала в гастроэнтерологическое отделение больницы с болями в кишечнике. Врачи приняли решение о досрочных родах и перевели пациентку в роддом, вот только перевод затянулся на несколько дней. За это время сердце ребенка перестало биться.

- Обещали перевести сначала в понедельник, потом во вторник, потом в среду, в среду обещали в четверг. А в среду в 8 часов вечера мы обнаружили, что у малышки сердце не бьется, - рассказал Руслан Газизов.

Что произошло – на этот вопрос у врачей пока нет ответов, впрочем эти ответы обязательно найдут следователи, которые уже организовали проверку по факту случившегося.

- Проводится доследственная проверка о ненадлежащем оказании медицинских услуг сотрудниками одной из больниц Уфы, в результате чего наступила гибель плода ребенка. В настоящее время следователями истребована и изучается медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются сотрудники медучреждения и другие свидетели, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Пока проводятся экспертизы, супруги готовятся к похоронам своей так и неродившейся дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU