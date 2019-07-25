Уфимских детей спасли от злых ос

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-25T08:25:38+03:00

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В Уфе спасатели избавили детей от ос, которые обосновались рядом с их садиком.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, необычная история произошла на территории детского сада №305, что в Демском районе столицы. Спасателям поступило сообщение, что рядом с дошкольным учреждением поселились осы, которые уже успели покусать нескольких детишек.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что насекомые облюбовали окно здания и скворечник на дереве. В итоге улья сняли и аккуратно перенесли в лес. Сейчас безопасности дошкольников ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU