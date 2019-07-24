2019-07-24T11:48:24+03:00
Общество

Отдыхавший на пляже житель Башкирии спас сразу двух тонущих человек

Мужчина повторил свой подвиг спустя 30 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Мужчина пришлось выталкивать из воды пострадавших до самого берегаМужчина пришлось выталкивать из воды пострадавших до самого берега
Изменить размер текста:

Житель Межгорья спас двух тонущих человек в реке Инзер. Жарким субботним днем 13 июля пляж водоема был забит людьми. Среди них вместе со своей женой отдыхал Радик Салахов. В какой-то момент супружеская пара заметила, что на воде происходит что-то неладное.

– Я обратил внимание на то, что девочка ушла под воду, как-то неестественно вскинув руки над головой. Помню, еще подумал: «Какой-то странный стиль плавания». Но когда и молодая женщина вслед за ней ушла под воду и не вынырнула, отреагировал мгновенно – тонут! – приводит слова Радика газета «Зианчуринские Зори».

Как оказалось, под воду ушла женщина и её племянница. Их унесло течением в опасное место с глубокой ямой. Ребенок не умел плавать и начал тонуть. В панике девочка потянула за собой свою тётю. Когда к ним подплыл Радик, испуганные девушки начали тянуть на дно и его. Мужчина решил выталкивать их из воды снизу. Через некоторое время он дотолкал пострадавших до самого берега.

Позже выяснилось, что Радику Салахову не впервой спасать утопающих. В 1989 году он спас 5-летнюю девочку в Республике Коми. И вот, спустя 30 лет, он повторил свой подвиг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Нашли в карьере»: подробности смерти 55-летнего мужчины из Башкирии
Тело матери в погребе нашел 14-летний сын: стали известны подробности убийства жительницы Башкирии
На уфимской ярмарке «Ягодное лукошко» фермеры продали 2,5 тонны ягод
Подтолкнула подруга: стала известна личность кассирши из Уфы, похитившей из банка 6,5 млн рублей
В Уфе возобновилось строительство мечети «Ар-рахим»
В Уфе разыскивают 66-летнего Владимира Ивакина
В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик
Радий Хабиров об участии в дебатах: «У меня нет опыта»
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об оснащении маршруток тахографами
В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней
Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Башкирии