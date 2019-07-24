Отдыхавший на пляже житель Башкирии спас сразу двух тонущих человек

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-24T11:48:24+03:00

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Житель Межгорья спас двух тонущих человек в реке Инзер. Жарким субботним днем 13 июля пляж водоема был забит людьми. Среди них вместе со своей женой отдыхал Радик Салахов. В какой-то момент супружеская пара заметила, что на воде происходит что-то неладное.

– Я обратил внимание на то, что девочка ушла под воду, как-то неестественно вскинув руки над головой. Помню, еще подумал: «Какой-то странный стиль плавания». Но когда и молодая женщина вслед за ней ушла под воду и не вынырнула, отреагировал мгновенно – тонут! – приводит слова Радика газета «Зианчуринские Зори».

Как оказалось, под воду ушла женщина и её племянница. Их унесло течением в опасное место с глубокой ямой. Ребенок не умел плавать и начал тонуть. В панике девочка потянула за собой свою тётю. Когда к ним подплыл Радик, испуганные девушки начали тянуть на дно и его. Мужчина решил выталкивать их из воды снизу. Через некоторое время он дотолкал пострадавших до самого берега.

Позже выяснилось, что Радику Салахову не впервой спасать утопающих. В 1989 году он спас 5-летнюю девочку в Республике Коми. И вот, спустя 30 лет, он повторил свой подвиг.

ИСТОЧНИК KP.RU