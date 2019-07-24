Две женщины пострадали в тройном ДТП в Башкирии
Две иномарки столкнулись друг с другом, после чего одна задела грузовик
Фото: ГИБДД Башкирии
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Утром 23 июля в Чишминском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими. На дороге Арслан - Чишмы - Киргиз-Мияки лоб в лоб столкнулись "Рено Логан" и "Тойота Платц". От удара французская иномарка отлетела в сторону и задела по касательной грузовик КамАЗ.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пострадали двое: 35-летняя водитель "Рено" и ехавшая с ней женщина. Обе они были доставлены в больницу.
По чьей вине произошло ДТП, не уточняется.
Всего за сутки на дорогах республики зарегистрировали 13 аварий, в которых один человек погиб и 19 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU