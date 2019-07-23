2019-07-23T18:56:17+03:00
Общество

Элвин Грей выложил фото, на котором обнимает таинственную незнакомку

Известно, что ей всего 19 лет, и она далека от шоу-бизнеса
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 23 июля, Элвин Грей шокировал своих поклонниц, выложив загадочное фото в своем аккаунте в «Инстаграм». В историю он репостнул публикацию некой «птицы счастья» (ник в социальной сети – Прим.ред). На фотографии Радик Юльякшин едет на заднем сиденье автомобиля и очень нежно прижимает к себе таинственную незнакомку. Известно, что новой пассии популярного певца всего 19 лет. Судя по ее аккаунту в «Инстаграме» она далека от шоу-бизнеса и публичной жизни.

Фанатки башкирского Джастин Бибера уже просят объяснить своего любимчика, кто же с ним на фотографии.

Отметим, что Юльякшин редко рассказывал про свою личную жизнь. Поклонницы до сих пор до конца не понимают, есть ли у него кто-то на данном этапе жизни, был ли роман с Гульназ Асаевой, и что за девушки периодически появляются с ним в свете и на фотографиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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